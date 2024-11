Il duo Airaghi-Papadia in concerto a teatro

L’Associazione Musicale Appassionata si avvicina alla conclusione della Stagione 2024 con un concerto dedicato all’universo musicale e poetico di Sergej Rachmaninov. Per questa occasione speciale, questa sera alle 21 al teatro della Filarmonica, il duo pianistico Airaghi-Papadia guiderà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso due delle opere più emblematiche del compositore russo: la suite n. 1 in sol minore, op. 5 e le danze sinfoniche, op. 45. La suite n. 1 offre una serie di tableaux sonori che spaziano dalla delicatezza alla solennità evocando atmosfere intime e di grande suggestione. Le danze sinfoniche, dall’altra parte, si caratterizzano per una straordinaria intensità emotiva, alternando temi nostalgici e ritmi incalzanti intrecciati a un canto di speranza. Sergej Rachmaninov, compositore e pianista di straordinaria sensibilità, ha saputo unire tradizione e innovazione, dando vita a opere che sono diventate veri e propri capolavori del repertorio musicale. I biglietti per il concerto sono disponibili alla biglietteria dei teatri, piazza Mazzini,10, o direttamente alla Filarmonica la sera del concerto.