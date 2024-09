Il festival Clown&Clown. Al centro ’la meraviglia’

È partito il conto alla rovescia per l’accensione del grande naso rosso sul campanile della chiesa di Monte San Giusto, che darà ufficilamente il via alla nuova edizione del "Clown&Clown", il festival internazionale di clownerie e clownterapia arrivato alla 20ª edizione. Da domenica al 6 ottobre il borgo maceratese si trasformerà nella "Città del sorriso" con un’edizione dedicata alla meraviglia. Il festival inizierà domenica alle 17 con una parata musicale con la Mo’ Better Band e la Banda Ottavio Bartolini, le inaugurazioni delle mostre fotografiche nei vicoli del borgo, esibizioni di artisti che parteciperanno al ClownFactor, lo spettacolo "Il sogno di un clown" del Circo Takimiri e il concerto de I ragazzi del Gilet, fino al tradizionale conto alla rovescia per l’accensione dell’enorme naso rosso sul campanile della chiesa. Alle 22 nel tendone PalaTorresiCircus (ingresso a pagamento, gratuito fino ai 3 anni) è in programma lo spettacolo "Alta Cultura" del Duo Full House composto dal newyorkese Henry Camus e dalla svizzera Gaby Schmutz. Nelle serate del 30 settembre, 1 e 2 ottobre, al PalaTorresiCircus si svolgerà il ClownFactor, uno degli appuntamenti immancabili, un contest riservato ai talenti emergenti delle arti circensi e della clownerie che, presentato dagli attori Michele Gallucci e Rebecca Liberati, vedrà sfidarsi nove artisti e compagnie per l’accesso al Premio Takimiri, in programma il 5 ottobre alle 15 in piazza Aldo Moro. Giovedì 3 ottobre, alle 21 sotto il tendone PalaTorresiCircus, andrà in scena "A life in her day" di e con Hilary Chaplain, regia di Avner Eisenberg, una combinazione di comicità fisica, teatro di oggetti, burattini e teatro. In scena una donna sola si arrangia con una "finta famiglia" fatta di comuni articoli domestici. Venerdì 4 ottobre, alle 21.30 al PalaTorreseCircus, il duo composto da Colette Gomette e Anna de Lirium presenta "The One&The One" (ingresso a pagamento, gratuito fino ai 3 anni). La francese Hèlène Gustin e l’austriaca Tanja Simma mettono in scena un raffinato spettacolo di clown che gioca sulle loro differenti fisicità, una magra e piccolina l’altra alta e imponente, in un fragile equilibrio che mostra le difficoltà delle relazioni umane. Il primo grande evento di piazza è l’esplosione di colori, in programma sabato 5 ottobre, alle 18 ai giardini pubblici. Tra gli ospiti più attesi Paolo Ruffini e Pietro Morello che, sabato 5 ottobre alle 14.30, terranno il workshop "Meravigliosa…mente Clown". Il programma completo del festival è disponbile sul sito www.clowneclown.org.