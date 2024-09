Il festival VitaVita da mattina a sera. La magia per le strade del centro

Si apre con due anteprime la 21ª edizione di VitaVita, festival di arte vivente, che dal mattino del 7 settembre fino a notte inoltrata animerà il centro di Civitanova. L’antipasto dopodomani con lo spettacolo "L’ombra della luce", omaggio a Franco Battiato con protagonista la cantante Claudia Fofi (teatro Annibal Caro alle 18.15, biglietto 8 euro, 5 euro per under 12), mentre il 6 settembre arriva il cantautore Francesco Baccini con lo spettacolo "Archi e Frecce" (teatro Rossini alle 21.30, ingresso 15 euro, ridotto 10) e a cui sarà consegnato il Premio VitaVita alla carriera.

I biglietti sono in vendita su Vivaticket o alla biglietteria del Rossini oggi (17.30-19.30), domani (10-12), mercoledì e giovedì (17.30-19.30), venerdì (18.30-21.30) e dell’Annibal Caro domenica (17-18.30). Nel programma performance di musica, artisti di strada, mostre, teatro, danza, spettacoli per bambini e mercatini. Ideatore e direttore artistico Sergio Carlacchiani, che ha presentato l’evento - organizzato con il Comune e i Teatri di Civitanova - insieme al sindaco Fabrizio Ciarapica, ai consiglieri del Cda dei Teatri, Agnese Biritognolo, Antonio Nortesani e Paolo Giannoni, alla direttrice Paola Recchi; presenti i protagonisti delle collaborazioni instaurate con l’associazione commercianti Centriamo (Debora Pennesi), l’associazione Mutatio (Luisella Cellini), la Pro Loco e il Corpo Bandistico di Civitanova. Tra gli appuntamenti clou il 7 settembre lo show in piazza XX Settembre (alle 22.30) all’insegna dello swing di Riccardo Foresi & That’s Amore Orchestra, con l’artista che riceverà il Premio VitaVita Giovane Talento 2024. Sempre in piazza il Gruppo Alfieri e Musici Storici di Servigliano G.A.M.S., che porteranno il pubblico nelle avventure di Marco Paolo.

Musica anche lungo corso Umberto I e in piazza Ramovecchi, con il tributo a Fabrizio De Andrè de Le Nuvole e per un omaggio a Puccini, nel centesimo anniversario della morte. Quindi, Billy Balla Reggae, Sheep Shaker, Ribelli Dentro, La Banda-Ligabue Tributo, street dance dell’Asd Spazio Hip Hop (viale Matteotti) fino alla Milonga curata da Pasion Tango Asd (all’ingresso del Lido Cluana) e al tango raccontato dal Centro studi Tango Ideal (Corso Umberto). L’associazione Mutatio darà vita a "Intrecci di fili e di pani" in via Gorizia. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero. La giornata sarà aperta al mattino con il passaggio in centro del corpo bandistico Città di Civitanova e si chiuderà con il gran finale in notturna in piazza.