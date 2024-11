Il futuro dello Sferisterio. Chiatti nuova sovrintendente. La nomina è questione di tempo

È solo una questione di tempo perché la cingolana Lucia Chiatti sia nominata sovrintendente dello Sferisterio, per il ruolo di direttore artistico c’è da attendere l’esito del bando. È quanto emerso nell’ultimo CdA dell’Associazione Arena Sferisterio, presieduto dal sindaco Sandro Parcaroli. In riferimento a Chiatti, direttore della Fondazione Pergolesi Spontini, proseguono e prendono corpo la collaborazione e la sinergia nelle attività teatrali e culturali tra il Comune di Macerata e quello di Jesi, concordata tra i sindaci durante un incontro avvenuto alcuni giorni fa. A tal proposito, i due enti stanno lavorando a un protocollo istituzionale per fissare i vari ambiti e gli aspetti della collaborazione, dai musei al teatro fino alla musica: l’Associazione Arena Sferisterio si aggiunge quindi a questo progetto di collaborazione come tassello fondamentale. "Il Consiglio di Amministrazione – si legge nella nota – ha infatti deliberato la richiesta di disponibilità a poter condividere con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi la professionalità del direttore generale Lucia Chiatti che, oltre a garantire competenza e capacità consolidate e un risparmio reciproco di spesa, permetterà di gestire e ottimizzare la collaborazione e il raccordo fra i due enti in un’ottica di valorizzazione e promozione delle risorse del territorio". Inoltre si è deciso di annunciare il programma completo del Macerata Opera Festival 2025 in una prossima conferenza stampa nella quale saranno presenti sia il direttore artistico Paolo Gavazzeni, che ha già comunicato la disponibilità a salutare così la città, sia chi prenderà il suo posto per l’individuazione del quale è stata già pubblicata sul sito dello Sferisterio una manifestazione d’interesse fissando per le 12 del 28 novembre la scadenza delle domande.

Lorenzo Monachesi