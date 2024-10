Il libro di Montanaro in Senato, oggi la presentazione

Oggi le sale del Senato ospiteranno la presentazione del libro "La notte di San Rocco. Come morì Gnilisande" (Costa Edizioni), scritto da Raffaello e Valerio Ivo Montanaro, che racconta un "cold case" ambientato in un piccolo paese dell’Abruzzo, Casalincontrada: un omicidio accaduto nel 1919 che apre una finestra sulla condizione dei contadini del centro Italia di un secolo fa. Uno degli autori, Raffaello Montanaro, è il comandante della stazione dei Carabinieri di Pieve Torina. Questa mattina autori e rappresentanti delle due regioni saranno In Senato proprio per l’occasione.