Il Natale a tavola in casa: "Dal primo al panettone, ricette facili e antisprechi"

"Ogni ricetta racconta una storia". La tolentinate Tamara Gasbarri di giorno lavora come impiegata alla pelletteria Laipe. La sera e nel tempo libero però la sua cucina diventa un set e lei si trasforma in "Tata Domizi" (Tata da un nomignolo datole dalla nipote, Domizi è il cognome del marito). Ovvero una food Youtuber che conta oltre 37,5 milioni di visualizzazioni per le sue video-ricette. Il suo canale, aperto dal 2014, conta 130mila iscritti. Quando cucina rivede le mani della nonna Isolina, che le ha trasmesso quest’arte. Dalla pandemia ha allargato il campo d’azione: dà consigli sulla pulizia e organizzazione della casa puntando su prodotti naturali e, di recente, ha iniziato anche a fare video su viaggi e borghi. Quest’anno poi, per i suoi cinquant’anni, ha scritto anche un libro: "Il sapore della condivisione. Sfoglia e assapora le ricette di Tata Domizi", pubblicato da Albatros nella sezione Nuove Voci, con la prefazione di Barbara Alberti.

"Sto riscoprendo sempre di più il valore della semplicità – spiega la Gasbarri –, con ricette facili e antispreco, anche per tante persone, piatti economici che si possono preparare in anticipo. Non si possono passare giornate intere a cucinare facendo grandi faticate, con gli avanzi che durano fino a Capodanno. È giusto che pure chi prepara possa godersi il Natale e rilassarsi un po’, prendendo la maratona delle feste con leggerezza". Niente stress, quindi. "Ho scelto tre ricette per questo Natale, un primo, un secondo e un dolce che secondo me permettono di fare bella figura a tavola con poco sforzo", garantisce.

Cannelloni ricotta e spinaci. "Considerando che ormai, in media, quasi in ogni famiglia c’è un vegetariano, questo piatto accontenta tutti – afferma la Gasbarri –. Servono sfoglia fresca (si può comprare tranquillamente da chi fa la pasta all’uovo), mezzo chilo di ricotta, un po’ di noce moscata e sale, 300 grammi di spinaci (cotti e strizzati), 80 grammi di parmigiano, 200 grammi di passata di pomodoro. Per la besciamella consiglio di comprare quella pronta per mantenere la cremosità. Dopo aver sbollentato la sfoglia fresca e averla stesa su uno strofinaccio, iniziamo a comporre i cannelloni. Sulla teglia mettiamo sotto la besciamella, sopra sistemiamo i cannelloni, poi aggiungiamo altra besciamella, oltre a pomodoro e parmigiano, In forno a 180° per 20-25 minuti. Ricetta per sei persone".

Arrosto di maiale cotto all’olio. "Occorrono mezzo chilo di lonza di maiale, 500-700 ml di olio e un arancio. Mettiamo sul fuoco l’olio con rosmarino, aglio, alloro e un pezzetto di buccia d’arancio, non deve bollire. Massaggiamo e condiamo la lonza con sale e pepe e la mettiamo nell’olio (deve raggiungere l’altezza di metà carne) a bassa temperatura, 70-80°. Poi abbassiamo al minimo, girando la lonza ogni 20 minuti. Per un totale di un’ora e 40 minuti. Una volta cotta, spremiamo sopra la carne il succo di un arancio con un cucchiaino di miele e mettiamo in forno per 10 minuti. Infine filtriamo l’olio usato in precedenza per accompagnarlo alla carne. È una ricetta economica e si può preparare in anticipo. Per 10-12 persone".

Panettone. "Compriamo un bel panettone classico artigianale. Lo tagliamo in tre strati come fosse una torta. Lo bagniamo con caffè e crema pasticcera bianca. Lo chiudiamo e copriamo la cupola col cioccolato fondente sciolto a bagnomaria".