Il nuovo cantiere in zona Sferisterio: "Gli interventi sono necessari, speriamo non ci siano altri disagi"

"Il Comune sta sfruttando le risorse economiche a disposizione. Speriamo, però, che i nuovi lavori non arrechino ulteriori disagi sotto le feste di Natale". Queste le parole dei commercianti di corso Cairoli sul cantiere, appena partito, accanto allo Sferisterio. L’intervento (l’ennesimo in corso in città), parte del progetto "Sferisterio Inclusivo" e finanziato dai fondi Pnrr, prevede la realizzazione di un percorso pedonale accessibile con attraversamento per chi sale da via Maffeo Pantaleoni, assieme a un maggiore decoro e coerenza della pavimentazione pedonale. In programma, infatti, c’è la realizzazione di un nuovo marciapiede in pietra arenaria che colleghi le vie Diomede e Maffeo Pantaleoni.

"Da un lato penso che la situazione sia positiva – spiega Alessandro Candolfi di Occhiali&Segnali – perché vuol dire che il Comune sta sfruttando le disponibilità. Dall’altro, capisco chi si lamenta perché immagino sia scomodo. Di cantieri attivi ce ne sono tanti e molte strade sono chiuse, qui subentra il disagio perché non si sa come spostarsi". Per il momento nessun particolare disagio aggiunto alla viabilità della zona, comunque sofferente per la presenza di altri lavori. "Sembra che l’intenzione sia quella di fare un marciapiede – afferma Stefano Mancini della Salsamenteria –. Per noi l’importante è che i lavori procedano e si vedano i risultati, perché tanti sono gli interventi in atto ma nessuno di questi ha ancora visto una fine. I lavori devono essere fatti perché sono necessari, questo lo capiamo, ma è essenziale portarli a termine per non mettere a disagio la città". Speranza condivisa è che i nuovi lavori non demotivino troppo il passaggio dei clienti nel periodo festivo, ormai alle porte, come sottolinea Ignacio Loncao dell’Erboristeria. "Per adesso non ho riscontrato nuovi problemi di viabilità per corso Cairoli – conferma Loncao –. Quello che mi interessa è che sotto le feste ci sia possibilità di passaggio e parcheggio per i clienti". Dello stesso parere è Franca Ercoli, del negozio Pizzi&Ricami, che aggiunge: "Un aumento del traffico per il momento non c’è, bisognerà capire la situazione con il mercato settimanale. I lavori sono da fare e sono d’accordo, quando sento i clienti lamentarsi sottolineo sempre che poi Macerata sarà migliore e più fruibile, e la zona completamente riqualificata. Come tutte le cose c’è bisogno prima di un po’ di sacrificio". "Spero però – continua Ercoli – che il disagio portato da questi nuovi lavori sia minimo, soprattutto accostato ai cantieri già attivi in città. Dei problemi di viabilità e passeggio sotto Natale porterebbero un po’ di disappunto, per questo speriamo non ci saranno problemi".