"Il pirata", il musical del regista Minnelli al circolo La serra

Oggi alle 21.15, al circolo Ucca/Arci La serra di Recanati, proiezione del film-musical "Il pirata" (1948) di Vincente Minnelli, preceduto dalla lettura dall’estratto della lettera "I comme Idée" da "L’ abecedaire de Gilles Deleuze" - in cui il filosofo francese spiega il rapporto che lega l’idea all’atto di creazione in letteratura come nel cinema. Nel film di Minnelli, l’illusionista Serafin (Gene Kelly) intuisce il desiderio segreto di Manuela (Judy Garland) di esser rapita dal pirata Mococo, rimanendo così imprigionato nel sogno di lei. L’ingresso agli eventi è gratuito e riservato ai soli soci del circolo. Per chi non fosse ancora socio, è possibile fare la tessera prima della proiezione.