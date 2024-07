Il premio "Melvin Jones" alla Croce Rossa di Porto Potenza

Il Lions Club Castelfidardo-Riviera del Conero ha assegnato il "Melvin Jones Fellowship" al presidente Matteo Carlocchia, quale rappresentante della Croce Rossa Italiana, comitato di Porto Potenza. Un gestodi riconoscenza per il grandissimo impegno e sacrificio mostrato dal personale della Cri durante la pandemia. Gli uomini e le donne della Croce Rossa hanno giocato un ruolo cruciale nella protezione della salute pubblica, affrontando sfide senza precedenti con coraggio e dedizione. Inoltre, la Croce Rossa di Porto Potenza ha dimostrato un impegno eccezionale nell’accoglienza delle rifugiate ucraine. Attraverso l’opera di inclusione sociale, i volontari hanno incarnato i valori fondamentali di solidarietà, altruismo e fratellanza, fornendo supporto a chi ne aveva bisogno. Il presidente Marco Paniconi del Lions Club Castelfidardo-Riviera del Conero ha sottolineato l’importanza di riconoscere tali atti di umanità e generosità. "Il Melvin Jones Fellowship non è solo un premio, ma un simbolo del nostro apprezzamento per coloro che si dedicano al servizio degli altri. La Cri di Porto Potenza ha mostrato un esempio straordinario di come la compassione e il servizio possono fare una differenza significativa nelle vite delle persone".