Il presidente Anci:: "Piccoli comuni, pieno sostegno contro i tagli"

Marco Fioravanti, presidente di Anci Marche, ha raccolto le istanze dei 50 comuni marchigiani sotto i 1.000 abitanti che risultano penalizzati dal 798 della legge 207 del 31.12.24 (legge di bilancio) che prevede un taglio alla linea di finanziamento per gli enti locali piccoli e piccolissimi. I comuni coinvolti sono 17 della provincia di Macerata, 15 della provincia di Fermo, 10 della provincia di Pesaro-Urbino, 6 della provincia di Ascoli e due della provincia di Ancona.

"Anci Marche è la casa di tutti i comuni, grandi e piccoli – dice Fioravanti – e in questi giorni ho avuto modo di confrontarmi con alcuni dei colleghi sindaci che contano sull’interlocuzione dell’Anci col governo per trovare una soluzione".

"Lo sforzo che stiamo facendo nei territori collinari e montani marchigiani per ricostruire dopo il sisma e per invertire la tendenza allo spopolamento – insiste Fioravanti – necessita che i sindaci, primo riferimento istituzionale sul territorio, possano garantire i servizi minimi. Ho assicurato la mia piena attenzione per porre il tema nei confronti del governo e del Parlamento".