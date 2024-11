Il raddoppio del ponte a Piediripa. Via libera all’appalto per i lavori: "Sarà una svolta per il traffico"

Disco verde all’appalto dei lavori per il nuovo ponte di Piediripa, che sono stati assegnati al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle ditte Cagnini Costruzioni srl di Muccia ed Europrogressgroup srl di Napoli. Il nuovo impalcato lungo la strada provinciale 34 "Corridoniana" verrà costruito accanto a quello esistente, permettendo così di raddoppiare le corsie di marcia e rendere più scorrevole il traffico in entrata e in uscita da Macerata. "Il progetto sta procedendo speditamente e, dopo l’apertura delle buste con le offerte arrivate, la Provincia ha provveduto all’affidamento dei lavori – spiegano il presidente Sandro Parcaroli e il vicepresidente Luca Buldorini –. Si tratta di un passaggio determinante, vista l’importanza che ha l’opera, e che permetterà di avviare il cantiere entro l’inizio del 2025. Inoltre, siamo molto contenti che ad aggiudicarsi l’appalto sia stata una ditta del maceratese". I lavori – per oltre otto milioni di euro – dureranno circa un anno e il progetto esecutivo prevede la costruzione di un nuovo ponte lungo complessivamente 180,45 metri, con le spalle in posizione leggermente più arretrata rispetto a quelle del ponte esistente per minimizzare l’impatto sul deflusso della corrente. Verranno così realizzate altre due corsie di marcia ed è prevista anche una pista ciclopedonale sul lato destro del ponte, a due corsie, larga 2,50 metri che permetterà la discesa verso le sponde del fiume Chienti, sia dal lato Corridonia che dal lato Macerata. Il progetto comprende l’allargamento della strada esistente, verso nord, fino alla rotatoria di intersezione tra la Provinciale 34, la strada 485 e la Provinciale 63 nel comune di Macerata e, verso sud, fino alla rotatoria del "CorridoMnia".

Diego Pierluigi