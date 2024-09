Il resort finito sott’acqua: "Evacuati 400 turisti, disabili portati in salvo. Danni per 100mila euro"

"È difficile quantificare sul momento i danni del maltempo, ma di sicuro sono superiori ai 100mila euro, visto che l’intera struttura è rimasta allagata. Stamattina (ieri, ndr) abbiamo provveduto a evacuare gli ultimi clienti che erano rimasti dentro". A dirlo è Alessandra Mori, direttrice del Natural Village che si trova lungo la strada Statale a Porto Potenza. Infatti, da mercoledì pomeriggio sono cominciate le operazioni di sgombero all’interno della struttura ricettiva portopotentina, in quanto non era più agibile a causa dei danneggiamenti portati dalle forti piogge e dal maltempo degli ultimi due giorni.

In totale, circa 400 persone hanno fatto le valigie per tornarsene a casa, mentre una quindicina sono state sistemate al villaggio turistico Numana Blu. Intanto, ieri mattina sono tornati gli uomini della Protezione Civile, intervenuti con i gruppi comunali di Potenza Picena e Montelupone, insieme agli operatori sanitari della Croce Rossa di Porto Potenza e ai vigili del fuoco. In particolare, i pompieri e i volontari delle due associazioni hanno prelevato alcuni disabili dai loro alloggi, per poi accompagnarli fino alle proprie auto. E adesso a spiegare la situazione è appunto la direttrice Mori. "Il 90 per cento dei nostri ospiti era già partito mercoledì pomeriggio – afferma Mori –. Per questo, con il supporto della Protezione civile, della Croce Rossa e dei vigili del fuoco, sono stati evacuati ieri i pochi clienti che erano rimasti, i quali avevano difficoltà ad andarsene il giorno stesso. Ma soprattutto i volontari dei due sodalizi hanno aiutato un gruppo di disabili, ospitato qua dentro. Nello specifico, non riuscivano a raggiungere le auto lasciate nel nostro parcheggio, mentre altre macchine sono rimaste bloccate nel fango e nell’acqua".

Al contempo, la direttrice del Natural Village fa una prima conta dei danni. "Abbiamo la struttura allagata in ogni angolo – afferma Mori –, in alcuni punti l’acqua è alta circa 50 centimetri, invece in altri locali si è alzata a un metro. I danni sono ingenti, in quanto abbiamo l’intero ristorante e la cucina allagati. Ed è una beffa, perché avevamo ristrutturato quegli spazi appena pochi mesi fa. Non solo: tutti i 250 villini del Natural Village sono allagati, così come si sono rovinati i mobili e i magazzini. Insomma, l’intero resort è stato colpito. Ma almeno non ci sono stati problemi di sicurezza per i nostri clienti".