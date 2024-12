Oggi, alle 17 alla biblioteca Statale di via Garibaldi, verrà presentato il libro "Il senso del tè" di Fabiola Ruggiero, edito da Ev. Interverranno, oltre all’autrice che è una delle maggiori esperte di tè in Italia e founder del brand "Cose di tè", anche Lucia Tancredi, Marina Peral Sanchez, Stefania Monteverde, Sabrina Pieroni e Luana Bibini. Ruggiero ha trasformato la passione per il tè, coltivata per anni, da semplice hobby a senso della

sua esistenza. In questo primo libro invita a un viaggio che è allo stesso tempo itinerario

geografico, esperienza sensoriale, conoscenza interiore. "Mi ha sempre sorpreso che in italiano tè e te, seppur separati da un piccolo accento, fossero la stessa parola – spiega Ruggiero –. Più conosco la cultura del tè e più capisco che non è casuale: quando bevi tè, ti prendi cura di te". Ingresso libero.