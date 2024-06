Il teatro visto da Clarissa Lapolla. Clic d’autore esposti all’Accademia

Arriva alla Gaba.Mc, la galleria dell’Accademia di belle arti, una delle più talentuose fotografe di scena dell’ultima generazione. Con la mostra "Trasguardi", che sarà inaugurata domani alle 18, viene presentato per la prima volta a Macerata il lavoro di Clarissa Lapolla (nella foto), fotografa di scena e videomaker per il teatro. Pensata in tre sezioni dai curatori Pierfrancesco Giannangeli e Benito Leonori, la mostra affronta altrettante particolari prospettive dello sguardo sul teatro: quello che accade in quinta, il movimento e le immagini degli spettacoli. Il particolare allestimento, che prevede un’immersione nel buio per isolare gli scatti e insieme farli dialogare tra loro, permettendo così allo spettatore di apprezzarne ogni dettaglio, rappresenta simbolicamente l’invito a un viaggio all’interno della sala teatrale, passando dalla luce esterna all’unica luce di scena. Nel catalogo, oltre agli interventi istituzionali del presidente Gianni Dessì e della direttrice Rossella Ghezzi, sono presenti gli scritti dei curatori e dell’artista, del regista Leo Muscato, di Michele Punzi, presidente della Fondazione Paolo Grassi e del Festival della Valle d’Itria, e di Monica Sbisà, responsabile dell’ufficio stampa della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari.

Nata nel 1991, Lapolla al termine degli studi a Milano di fotografia di scena all’Accademia del Teatro alla Scala, porta la sua specializzazione nella sua città d’origine, Bari. Ed è proprio nella sua Puglia che nel 2014 comincia un percorso professionale costruito su molteplici collaborazioni che l’hanno portata a lavorare anche nel resto d’Italia e all’estero. Attualmente collabora stabilmente con la Fondazione Teatro Petruzzelli, il Festival della Valle d’Itria e la Camerata Musicale Barese. Nel suo percorso professionale ha prestato il suo sguardo per il Teatro Stabile di Torino, Great Friends Dance Festival di Newport, TanzArt Ostwest Festival di Giessen, Premio Roma Danza, e molti altri. In collaborazione con Pentatone ha realizzato le copertine dei dischi di due importanti cantanti lirici, Franco Fagioli Anime immortali e Javier Camarena Signor Gaetano. La mostra rimarrà aperta fino al 3 ottobre, dal martedì al sabato, dalle 16.30 alle 19.30. Ingresso libero.