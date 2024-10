Il tecnico Crognaletti e gli atleti Marozzi e Kasap protagonisti in Sicilia nelle gare di pattinaggio

Tre tesserati di club maceratesi del pattinaggio hanno fatto parte della spedizione marchigiana che in Sicilia ha partecipato alla nona edizione estiva del Trofeo Coni, la più grande manifestazione sportiva under 14 d’Italia. Sono Francesco Crognaletti, in qualità di allenatore, e Cristian Marozzi come atleta, entrambi della società Rotellistica Settempeda, e Vassilissa Romanovna Kasap dell’Asd Civitanova Skating Team. Il gruppo del pattinaggio, che ha gareggiato a Catania, era composto anche da Giovanni Anselmi (accompagnatore), Alice Marinelli e Dimitri Bruschi, atleti dell’Asd Gruppo sportivo pattinaggio Santa Maria Nuova. È stata per loro un’importante sfida agonistica, oltre che una grande esperienza formativa, iniziata con la solenne sfilata davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarelli. Per la cronaca, il Trofeo Coni è stato vinto dall’Emilia Romagna; seconda la Sicilia, terzo il Friuli. Oltre 4.500 i partecipanti, fra tecnici e giovani atleti. Le Marche si sono classificate al 12° posto.