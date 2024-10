Il Tolentino a caccia del primo hurrà in casa

"Mi aspetto una partita molto complicata dal punto di vista tattico, contro una delle squadre più organizzate e solide del campionato, specialmente dal punto di vista difensivo". Apre così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, la sfida odierna fra i cremisi e il Chiesanuova di mister Mobili, di scena alle 15.30 al Della Vittoria. "Dovremo fare una prova di squadra importante – dice Passarini –, perché vogliamo metterli in difficoltà e cercare la prima vittoria casalinga in questo campionato. Affrontiamo una squadra forte sia nel collettivo che nelle individualità e soprattutto ben allenata da un tecnico (Roberto Mobili, ndr) che è esperto della categoria".

Il Tolentino difatti affronta la miglior difesa del campionato, ancora imbattuta dopo 4 giornate, per fare punti quindi dovrà sicuramente evitare cali di tensione che potrebbero costare caro e concretizzare al meglio le opportunità create. "La squadra dovrà rimanere sul pezzo per novanta minuti – afferma il tecnico –, ogni minima distrazione potremmo pagarla per cui dovremo essere molto attenti. Dobbiamo capitalizzare le occasioni più importanti e sfruttare a nostro favore gli episodi che possono far girare una partita". I Cremisi sono reduci dal pareggio in Coppa Italia nell’andata dei quarti di finale, contro il Monturano per 2-2 e vorranno sicuramente ottenere il bottino pieno oggi. "In settimana ho fatto un po’ di turnover – dice –, mandando in campo diversi under per permettere delle rotazioni ampie a tutta la squadra ed essere al meglio fisicamente per questa partita". Passarini dovrebbe recuperare quasi tutti per la partita, giusto un paio di giocatori acciaccati che, almeno dell’inizio dovrebbero accomodarsi in panchina. "fisicamente stiamo bene, quasi tutti i ragazzi si sono allenati senza particolari intoppi – conclude Passarini –. Potrò quindi fare le mie valutazioni e mandare in campo la miglior formazione possibile per ottenere una vittoria che sarebbe fondamentale per fiducia e autostima a tutto l’ambiente".

Marco Natalini