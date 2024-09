Il trailer del film su Carlo Bartoli: "Manca ancora un piccolo sforzo"

Saranno proiettate domani alcune anticipazioni del docufilm "Le cose cambiano", dedicato al compianto Carlo Bartoli, il 19enne portorecanatese morto improvvisamente nel 2020 a causa di una crisi epilettica, a bordo di un traghetto in viaggio dalla Spagna all’Italia. L’appuntamento è alle 21.30 all’anfiteatro Mondo a Porto Recanati. Per l’occasione, sarà presentato il progetto che vede alla regia il 24enne potentino Nicolò Piccioni. Ma l’obiettivo principale sarà quello di raccogliere nuovi fondi per il montaggio della pellicola, in modo da pubblicarla per l’inizio del prossimo anno. Durante la serata interverranno i genitori di Carlo, Giancarlo e Daniela Bartoli, i suoi amici più stretti e il consigliere comunale di maggioranza Francesco Quercetti. "Servono altri soldi per completare il film, dopo che a giugno avevamo raccolto in pochissimi giorni 8mila euro, grazie all’inserzione su GoFundMe e alla generosità dei tanti che volevano bene a Carlo – dice Piccioni –. Cercheremo di trovare ancora qualche migliaio d’euro soprattutto per pagare i diritti d’autore della colonna sonora". Domani saranno pure mostrate delle scene inedite. "Non sarà un’anticipazione vera e propria, ma faremo vedere i trailer – riprende Piccioni -. Inoltre, parleranno gli amici di Carlo che sono i protagonisti del mio lavoro, come la famiglia. Intanto sto procedendo nel montaggio, dopodiché bisognerà mixare e registrare l’audio".