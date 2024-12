Il vento piega la costa. Alberi e rami sulle auto. Si rompono gli ormeggi, barche danneggiate

Il vento flagella la costa nel giorno dell’antivigilia di Natale. Le raffiche non hanno dato tregua, dal mattino fino alla sera: decine e decine gli alberi caduti in strada a Civitanova, in pieno centro, così come in tutti i quartieri della città. Disagi anche al porto, danni alle barche che hanno rotto gli ormeggi e tre barchini affondati sui pontili. Civitanova flagellata dalla pioggia e dal vento, ma anche altri comuni, come Potenza Picena, Porto Recanati, Recanati, Montecosaro, Montelupone, hanno dovuto fare i conti con l’emergenza vento.

A Civitanova sono state oltre una cinquantina le richieste di intervento arrivate al centralino della polizia locale e ai vigili del fuoco, impegnati fin dalla notte prima in numerosi interventi di rimozione di alberi caduti. In via dei Mille, intorno alle 8, un grosso albero è caduto su una Bmw parcheggiata in strada, danneggiando anche altre due auto. In contrada Asola, zona Civitanova Alta, una donna ha schivato per miracolo una pianta che stava per schiantarsi sopra la sua auto ed è stata soccorsa dai vigili urbani. Una pianta abbattuta al suolo dal vento anche in viale Matteotti, all’incrocio con via Duca degli Abruzzi, davanti al bar La Ternana. Stessa situazione anche in viale Vittorio Veneto, con il traffico interrotto e deviato sul lungomare sud. Alberi caduti in via Goito, in via papa Giovanni XXIII, via Calatafimi, via Fratelli Bandiera, via del Casone, ma anche a Fontespina, in via Vasco De Gama, e a Civitanova Alta, nelle zone di campagna, come pure nel parcheggio dell’ex liceo classico, dove un albero si è schiantato a terra.

Danni al porto causati dal mare grosso. Tre barchini ormeggiati su un pontile sono affondati e altri sono rimasti danneggiati. Un danno economico non da poco, che non è ancora stato quantificato. Al Club Vela diverse imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi: pomeriggio di preoccupazione e di intenso lavoro per i proprietari dei natanti. Danni anche nei cantieri navali. Sono volati luminarie e new jersey in plastica nella zona sud della città, dove sono stati effettuati anche numerosi sopralluoghi nei cantieri, per controllare lo stato di tenuta delle impalcature. A Montecosaro il vento ha scoperchiato un capannone e sono stati diversi gli alberi che si sono abbattuti sulla sede stradale.