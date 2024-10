"Il vero problema è la burocrazia" Milko Morichetti, maestro artigiano e restauratore di beni culturali, parla della sua passione per la bellezza. Il suo laboratorio Artè è riconosciuto come "Bottega Scuola" e ha fondato il "Museo Terre Artigiane". Il settore del restauro ha ricevuto nuovo slancio dopo il sisma e il Pnrr. La burocrazia e i finanziamenti sono le sfide principali. Attualmente, sono soprattutto le ragazze a intraprendere questo mestiere, ma servirebbero anche ragazzi per i lavori più pesanti.