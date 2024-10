"Illumina il tuo futuro". Forze dell’ordine e studenti a confronto

Tante persone hanno partecipato alle iniziative di "Illumina il tuo futuro", evento di orientamento per la scelta delle scuole superiori, organizzato dall’assessorato ai servizi educativi formativi della città di Civitanova, nell’ambito della progettualità Civitanova città con l’infanzia. Quest’anno infatti l’appuntamento, che già da qualche anno raduna al Varco al Mare in un grande open day tutte le scuole superiori del territorio, insieme a forze armate dell’ordine ed associazioni combattentistiche, si è raddoppiato con un momento specifico sull’orientamento, e con un focus sul settore occupazionale del territorio.

In sala consiliare, l’assessore di pertinenza Barbara Capponi ha moderato un incontro per genitori e ragazzi, che ha presentato prima il punto di vista delle opportunità lavorative, con gli interventi di Rossano Schiavoni, titolare della 4D Engineering, Carlo D’Angelo, imprenditore civitanovese e presidente della Cna locale e Lorenzo Cignali, responsabile della formazione per Confindustria Macerata, per poi lasciare spazio al dottor Luigi Ceriani, esperto formatore, che con passione e chiarezza ha suscitato riflessioni e domande ai ragazzi e alle loro famiglie, lanciando input su concetti come talento, passioni, ruoli e percorsi da condividere come famiglia oltre che desideri e competenze personali. Un momento molto intenso, apprezzato e partecipato, con la sala consigliare piena, e persone in ascolto anche da fuori. Il Varco su mare si è animato non solo di stand di scuole superiori della città e del territorio: erano presenti gazebi e punti informativi di esercito, polizia (postale, scientifica e stradale), carabinieri, Guardia di finanza, Associazione Nazionale Carabinieri, bersaglieri, ufficiali in congedo, Unuci e Protezione civile.