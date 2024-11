Impegno per l’ambiente. Bandiera verde alle scuole

Bandiere verdi assegnate dalla Fee consegnate nella sala del consiglio comunale alle scuole della città. La cerimonia si è svolta nell’ambito del programma internazionale Eco-schools e i vessilli premiano i lavori svolti durante l’anno scolastico 2023-2024 su temi legati all’ambiente. A riceverli sono stati l’istituto scolastico di via Tacito (scuola d’infanzia Cipì-La Coccinella-Lo Scoiattolo, la primaria San Marone-Santa Maria Apparente, la secondaria Mestica con il progetto dal titolo Eco-vivere per un ambiente più sano), di via Ugo Bassi (scuola d’infanzia Ciro Menotti con il titolo Storie verdi di plastica e alluminio, e la secondaria Annibal Caro con il progetto Nel nostro carrello), di via Regina Elena (la primaria San Giovanni Bosco-Don Milani-Dante Alighieri con il progetto I guardiani dell’energia), Sant’Agostino (primaria Sant’Agostino con il progetto Ecoschool-La Biodiversità, la secondaria Ungaretti con il progetto Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile), Bonifazi-Corridoni (istituto Ragioneria con il progetto Eco+Eco: Economia ed Ecologia in un tappo), Liceo Stella Maris (progetto Il Futuro del pianeta Terra). A rappresentare l’amministrazione comunale, c’era l’assessore ai servizi educativi-formativi Barbara Capponi. "La Bandiera verde è una certificazione - ha spiegato - importante per la città, ma soprattutto per i piccolissimi della scuola dell’infanzia fino alle superiori che nel corso dell’anno scolastico hanno lavorato a progetti specifici".