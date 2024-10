Impegno su vita e famiglia. L’Udc fissa le priorità

Vita e famiglia sono stati i temi al centro di un convegno organizzato dall’Udc. "Abbiamo presentato, con i nostri relatori Marco Caldarelli per il Comune e Luca Marconi per la Regione, le iniziative in corso da parte delle rispettive amministrazioni in questo campo – spiegano Marco Foglia, coordinatore comunale e la consigliera Antonella Fornaro –. Certamente il Comune e la Regione non hanno le risorse di cui dispone lo Stato centrale. Noi rispondiamo per le cose che possono fare gli enti nei quali siamo impegnati: al Comune di Macerata e in altri comuni della provincia con iniziative di tipo educativo e assistenziale, come ad esempio l’ordine del giorno a sostegno della natalità, attraverso il quale si invitava la Regione Marche alla rapida approvazione delle proposte di legge in materia di consultori familiari, asili nido e sostegno alla famiglia e alle coppie con figli e la proposta di introdurre nel regolamento Tari della città di Macerata una riduzione della tariffa per i nuclei familiari che abbiano al loro interno uno o più occupanti iscritti a corsi universitari fuori sede".