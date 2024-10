Impressum Photo Award. Fotografie dal territorio

Diventa nazionale e internazionale il concorso fotografico "Impressum Photo Award", organizzato dall’associazione Hub62029 e giunto alla 4ª edizione. Dopo la prima per far conoscere Tolentino e le altre due sulle Marche, questa volta l’obiettivo è promuovere il territorio italiano, sempre attraverso la fotografia. Sono arrivate 543 foto; la giuria tecnica ne ha selezionate 77 (20 per ogni ambito, tranne una 17) per quattro categorie: "Fotografia naturalistica", "Contaminazione urbana", "Anime" (storie di persone e animali) e "Le Marche, tra paesaggi, borghi, arte e tradizioni". La partecipazione al concorso era aperta a tutti: fotografi professionisti, emergenti, autodidatti di qualsiasi nazionalità e appassionati. Da sabato prossimo fino al 3 novembre si potranno ammirare a palazzo Sangallo la mostra fotografica Impressum 2024 delle foto finaliste e le personali di alcuni componenti della giuria tecnica (Giacomo Attili, Photonica3, Mauro Tronto, Alessio D’Aniello e Edoardo Catini); la mostra dello scorso anno, Impressum 2023, sarà allestita al foyer del Politeama. Visite a palazzo Sangallo il venerdì e il sabato dalle 16 alle 19.30, la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Al Politeama tutti i giorni dalle 17 alle 20. Ci saranno conferenze, visite guidate per le scuole, ospiti, fino alla serata di premiazione dei vincitori del 2 novembre al Politeama (ingresso libero).

Il programma è stato presentato ieri in conferenza da Arianna Iommi, Paola Giorgi, Lucia Scuppa e Francesca Baldassarri per Hub62029, alla presenza del vicesindaco Alessia Pupo e dell’assessore al Turismo, Diego Aloisi. Il taglio del nastro è fissato per sabato prossimo alle 17.15. La giuria tecnica è formata dai fotografi Alessio D’Aniello, Giacomo Attili, Edoardo Catini, Lorenzo Cicconi Massi, Marco Colombo, Mauro Tronto, Michol Massini, Photonica3 (Stefano Ciocchetti, Sergio Paparoni, Marco Gratani, Luca Tambella, Roberto Verolini, Giuseppe Del Balzo Ruiti) e Ugo Ottaviani. La giuria popolare sarà costituita invece da tutti i visitatori della mostra Impressum 2024, che potranno esprimere tre preferenze tra le 77 foto esposte. Il progetto ha ricevuto anche il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche. I vincitori riceveranno premi per un valore complessivo di 2400 euro, oltre a riconoscimenti e pubblicazioni. Quest’anno è previsto anche il catalogo della mostra e sarà preparato un calendario con le 12 foto vincitrici del concorso, il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza a un ente del terzo settore (ancora da identificare). Il programma completo si trova su www.impressumphotoaward.it. L’ingresso è di 5 euro (gratuito per under14, iscritti all’associazione Hub62029, disabili e accompagnatori); sono previste convenzioni con strutture dove mangiare e dormire. "Una manifestazione in continua crescita – ha detto il vicesindaco Alessia Pupo –. Si sviluppa in centro storico ed è importante da un punto di vista sociale, culturale, turistico ed economico. Qualifica e caratterizza l’offerta tolentinate, porta persone da tutta Italia sul territorio e ne promuove le bellezze".