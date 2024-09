In campo nel segno della solidarietà

Sabato alle 20.30 a San Severino serata calcistica con vecchie glorie nel segno della beneficenza. Per gli "Angeli dello sport", che giocheranno con i "Sibillini nel cuore", scenderanno in campo Davide Baiocco, centrocampista che ha vestito la maglia di diverse squadre tra cui Perugia, Juventus e Catania; Dario Bonetti, ex difensore di Roma, Juventus, Milan e Verona; Alberto Malusci ex difensore che ha giocato tra Fiorentina, Olympique Marsiglia e Perugia; Federico Peluso, difensore italiano che ha militato in squadre come Atalanta, Sassuolo, Juventus e Cagliari; Christian Riganò, ex attaccante di squadre come Fiorentina, Messina, Empoli, Ternana; Marco Gori, ex centrocampista della Fiorentina ed Angelo Di Livio, ex centrocampista, famoso per aver giocato con Juventus e Fiorentina, oltre che con la nazionale. Sono solo alcuni dei calciatori che scenderanno in campo allo stadio comunale Gualtiero Soverchia per la partita, evento clou della tre giorni sportiva che da dopodomani a domenica sarà "Le nostre olimpiadi per rinascere insieme".

La sindaca di San Severino Rosa Piermattei ha commentato, presentando l’iniziativa con l’assessore allo sport Paolo Paoloni e la consigliera di parità della provincia, Deborah Pantana: "Venerdì sera faremo una cena di gala a Villa Berta. La cittadinanza è invitata a partecipare. Raccoglieremo fondi per le associazioni a cui i proventi sono destinati. Domenica poi grande festa con le associazioni sportive della città". Il ricavato della "partita del cuore" sarà infatti destinato alla casa di riposo Lazzarelli, all’associazione Rio de Oro, a "Una stanza sospesa", progetto di accoglienza per donne vittime di violenza e "Un pozzo in Uganda". A giocare con gli ex campioni della serie A saranno, per Sibillini nel cuore, alla guida di mister Fabrizio Castori, Antonioli, Ambrogioni, Balzano, Cognini, Bocchini, Brandi, Casoni, Pelati, Casoni, Damiani, Sordimo, Paoloni, Nerpiti, Marolda, Luciano Genga, Bucchi, Palanca, Pestrilli. L’evento sarà presentato da Marco Moscatelli. Biglietti a 15 euro tribuna, 10 euro gradinate e prato. I biglietti sono acquistabili presso le Pro Loco di San Severino Marche e Tolentino. Domenica lo stadio comunale "Gualtiero Soverchia" di San Severino dalle 14,30 alle 17,30, ospiterà infine la "Giornata dello Sport Settempedano", una giornata dedicata allo sport locale con la partecipazione di associazioni sportive e atleti della zona.