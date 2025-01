In campo si gioca per sostenere la lotta alla sclerosi multipla

Una maglia per sostenere la lotta contro la sclerosi multipla e le malattie correlate. È l’iniziativa a dir poco lodevole della società sportiva Potenza Picena Calcio che domenica ha fatto scendere in campo i giocatori con una e speciale divisa. Il tutto è nato dalla proposta del dirigente Andrea Montella, volontario e attivista dell’Associazione italiana sclerosi multipla. Il motto del progetto è "Facciamo gioco di squadra: insieme per la lotta alla sclerosi multipla", e i costi per la realizzazione delle maglie sono stati sostenuti dalla ditta Sgolastra. Alla cerimonia di presentazione erano presenti il vicesindaco con delega allo sport Giuseppe Castagna, il consigliere regionale Figc Giancarlo Arriva, il delegato provinciale Figc Guido Andrenelli, la vicepresidente Aism Macerata Andrea Sabrina Heukrodt, Marco Vernarecci del Gruppo Young Aism Ancona, Fabio Roscioli del main sponsor tecnico Macron e il presidente del Potenza Picena Calcio, Celestino Faraci.