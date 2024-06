In consiglio le benemerenze e la nuova scuola

Torna a riunirsi oggi alle 21 il consiglio comunale di Corridonia. Otto i punti all’ordine del giorno, a partire dalle comunicazioni da parte del sindaco Giuliana Giampaoli. L’assise entrerà nel vivo con il conferimento della civica benemerenza "Santi Pietro e Paolo", destinata ai cittadini che hanno dato lustro alla città, dopodiché si prenderà atto dell’acquisizione della piena proprietà di un terreno sito in via Fonte Lepre per via di una donazione da parte di privati. Altro punto sarà l’adozione della variante parziale al piano di classificazione acustica dell’area scelta per la nuova scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto Manzoni-Lanzi, in via Grazie. L’area infatti necessita di una variante al piano regolatore generale, in quanto attualmente destinata prevalentemente a impianti sportivi, al fine di poter dare avvio alle procedure volte alla realizzazione degli edifici scolastici. Tre saranno infine le mozioni presentate dai gruppi consiliari di minoranza "Corridonia Insieme", "Pensare Corridonia", "Corridonia Rinasce" e dal consigliere Gioele Giachè. Oltre che sulle tariffe dell’asilo nido comunale, si discuterà riguardo le proposte di installazione di una targa commemorativa per celebrare la memoria di Giacomo Matteotti a cento anni dalla morte e sulla promozione degli orti sociali.