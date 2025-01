In giro con spranga e tirapugni, 22enne finisce nei guai

Un 79enne di Camerino, fermato nel centro abitato mentre era alla guida della sua auto, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto all’etilometro, è risultato positivo, con il conseguente ritiro della patente. A Castelraimondo, invece, i militari hanno denunciato un giovane di 22 anni, residente in zona, per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Durante il controllo il ragazzo è stato trovato in possesso di un tubo metallico della lunghezza di 47 centimetri e di un tirapugni. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questo è il bilancio dei controlli degli ultimi giorni messi in campo dal Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Camerino, diretta dal capitano Angelo Faraca, nel corso di servizi preventivi.

Continua l’impegno da parte dell’Arma per garantire la sicurezza alla cittadinanza.