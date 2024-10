In scena il jazz del Casale quintet

Dopodomani alle 21.15, al Politeama di Tolentino, approda Rossana Casale con il sassofonista Carlo Atti, il pianista Luigi Bonafede, il bassista Alessandro Maiorino e il batterista Enzo Zirilli, per presentare il suo nuovo progetto "Almost Blue". "Nel linguaggio comune, il blu è il colore della speranza; dal sentimento blu nasce il blues, quello che ha le sue radici nei canti degli schiavi dei campi di cotone, nella speranza di libertà e di rivalsa" spiegano i promotori.Casale sceglie i brani che il jazz ha dedicato a ‘The color of colors’ e dà forma a questo nuovo progetto aggiungendo l’inedito "Shades of blue", scritto a quattro mani con il musicista Bonafede. La rassegna Jazz è organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Tolentino Jazz. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama oggi e domani dalle 17 alle 20 e sabato da tre ore prima dello spettacolo; online su www.politeama.org. Info 0733.968043.