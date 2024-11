In sessanta a lezione . Ora la città è cardioprotetta

"Macerata città cardioprotetta": oltre 60 cittadini hanno partecipato ai corsi informativi tenuti nelle tre frazioni per apprendere il funzionamento dei defibrillatori posizionati in punti strategici della città. A Piediripa, Villa Potenza e Sforzacosta i partecipanti hanno ricevuto da parte degli infermieri del Cives informazioni sul funzionamento della Centrale unica di risposta Marche Umbria Nue, del "112 Where Are U", sull’organizzazione del sistema di Emergenza Sanitaria della Provincia di Macerata, sul funzionamento della Centrale Operativa 118, sul riconoscimento e trattamento di un malore oltre alla visione del funzionamento del defibrillatore semiautomatico.

"Macerata Città Cardioprotetta" è un progetto patrocinato dal Comune di Macerata, tramite l’assessorato alla Protezione Civile, ideato dall’associazione Unbeatables e promosso dall’associazione provinciale Cives Odv di Macerata, finalizzato all’installazione di defibrillatori salvavita in luoghi strategici della città.

A settembre l’amministrazione comunale ha inaugurato i primi totem nelle tre frazioni; le apparecchiature sono state donate da Cirioni Trasporti di Sforzacosta, dalla Orim Spa di Piediripa e dal gruppo Cb Tigrotto Ets odv di Villa Potenza.

"Siamo davvero soddisfatti del grande successo registrato dall’iniziativa "Macerata Città Cardioprotetta" perché siamo riusciti a sensibilizzare molti cittadini su una tematica fondamentale – ha detto l’assessore con delega alla Protezione civile Paolo Renna –. Semplici ma indispensabili informazioni che permettono di riconoscere un arresto cardiaco e formano i cittadini su come comportarsi di conseguenza; è fondamentale creare una rete di protezione nelle comunità per abbattere l’inaccettabile numero di decessi causati dall’arresto cardiaco ed è importante che le persone siano formare in maniera adeguata. Rinnovo il ringraziamento dell’amministrazione Parcaroli all’impegno messo in campo da Cives e Unbeatables Onlus".

I corsi di formazione proseguiranno anche nelle prossime settimane e per avere informazioni è possibile contattare il Cives al numero 340-0645360 o contattare i Comitati di quartiere di appartenenza.

Lorenzo Fava