Inaugurato il campo da basket intitolato a Pierini

È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo campo da basket dell’oratorio Don Bosco di Porto Recanati, intitolato alla memoria del compianto ed ex cestista Attilio Pierini (morto nel giugno del 2020, a soli 38 anni, a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo l’A24). Infatti il playground è stato completamente rifatto grazie alla generosità di Giuseppe Pierini, padre di Attilio e presidente dell’Attila Junior Basket, squadra che milita nella serie B Interregionale. A partecipare c’era anche Francesca Polli, moglie di Attilio Pierini, con la loro figlia Vittoria (nata a febbraio del 2022, tramite la procreazione assistita). Così, alla presenza del parroco don Luca Beccacece e del sindaco Andrea Michelini, è stata scoperta la targa appositamente dedicata all’ex giocatore portorecanatese. A quel punto il via con il match inaugurale, che ha visto affrontarsi la formazione under 15 e quella under 19 dell’Attila Junior Basket.