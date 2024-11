Inaugurato l’indirizzo musicale alla Mestica. Il sottosegretario Frassinetti elogia la creatività

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo indirizzo musicale della scuola media Mestica che offrirà a ragazzi la possibilità di studiare fisarmonica, sax, tromba e pianoforte. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sottosegretario al ministero dell’istruzione Paola Frassinetti, di fronte ai ragazzi che faranno parte della futura orchestra scolastica.

"Un onore essere tra voi" ha detto Frassinetti ricordando che "il Governo ha varato una legge sugli indirizzi musicali e ripone grande attenzione in tutti gli indirizzi creativi. La mia presenza è la conferma della sinergia che opera per la scuola, luogo fondamentale nello sviluppo delle proprie conoscenze e competenze per il futuro". Soddisfazione per il nuovo indirizzo musicale da parte del dirigente scolastico Edoardo Iacucci: "Per noi è un’importante responsabilità, ma anche un valore aggiunto per il nostro istituto e per la comunità civitanovese. Il mio augurio agli alunni che si apprestano a compiere questo percorso, sperando che già dal prossimo anno si possa avviare una piccola orchestra".

Tra le autorità presenti alla cerimonia anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, la direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, la dirigente d’ambito Stefania Nardini, la senatrice Elena Leonardi, i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni, Mirco Braconi, Anna Menghi, l’assessore alle politiche giovanili Francesco Calderoni.

"Ringrazio chi ha reso possibile l’istituzione di questo indirizzo – ha detto il sindaco Ciarapica, ricordando di essere stato anche lui studente in quel plesso – e che ha contribuito notevolmente alla crescita di questa scuola". Il sindaco ha anche citato i lavori di manutenzione alle scuole e quattro asili in costruzione con i fondi Pnrr. "Stiamo cercando di attivare nuovi percorsi nelle Marche - ha riferito D’Amico –, che rappresentano una forza innovativa che ci aiuta a dare ai nostri alunni non solo un apprendimento formale, ma anche un’educazione e una motivazione per venire a scuola". Di "grande opportunità per i ragazzi" ha parlato Nardini. "Il linguaggio musicale – ha aggiunto – aiuta i ragazzi a scoprire i propri talenti".

Gli studenti hanno rivolto tante domande a al sottosegretario, dal voto in condotta alle discipline Stem fino alla possibilità di avere meno compiti a casa.

Al termine dell’inaugurazione sono stati presentati i ragazzi delle classi del nuovo indirizzo che avranno la possibilità di studiare fisarmonica, sax, tromba e

pianoforte.