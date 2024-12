Incendio all’alba alla Mar.eco. Sabbia per spegnere l’alluminio

Principio d’incendio, all’alba di ieri, alla Mar.eco di Montecassiano, azienda in località Piane di Potenza che tratta anche rifiuti speciali. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 5 per spegnere il rogo, divampato in un cassone contenente materiale di scarto, nel parcheggio della ditta. Sul posto sono giunte tre squadre provenienti dalla sede centrale di Macerata, che hanno spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Anche una squadra del distaccamento di Tolentino è giunta a supporto dei colleghi.

L’incendio si è verificato su un bancale che conteneva polvere di alluminio; questo tipo di rifiuto viene lavorato all’esterno proprio per evitare problemi, sapendo che possono esserci reazioni e che il materiale può provocare una sorta di autocombustione. Per spegnere le fiamme bisogna usare la sabbia o una polvere specifica, perché con l’acqua anziché domare le fiamme le farebbe aumentare. Infatti tra le procedure operative seguite dall’azienda c’è un camion attrezzato con della sabbia proprio per questa eventualità. Un episodio analogo era già avvenuto in passato.

La proprietà, attraverso delle termocamere, si è subito accorta dell’inizio del rogo e ha allertato i pompieri. A Montecassiano è intervenuta anche l’Arpam, ma grazie alla tempestività con cui i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e al fatto che il cassone si trovava all’esterno, in un punto isolato che non ha coinvolto altro materiale, non sono stati fatti prelievi. Dalla valutazione non sarebbero emersi rischi potenziali. L’incendio è stato circoscritto senza eccessive complicazioni.