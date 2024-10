Incidente in moto, muore a 50 anni. Ferita una ragazzina

Tolentino (Macerata), 31 ottobre 2024 – Un tragico incidente stradale si è verificato stasera: un maceratese 50enne ha perso la vita dopo uno scontro, e la 15enne che era con lui in sella allo scooter è ricoverata a Torrette.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.45 in via Pertini, in contrada Cisterna a Tolentino, davanti al bar Felix. Il maceratese era in sella allo scooter con la ragazzina, figlia della sua compagna, ma lungo il rettilineo sarebbe finito contro una Opel Corsa condotta da un ragazzo, residente in un paese non lontano da Tolentino. Stando alle prime ricostruzioni, ancora da verificare, l’auto avrebbe dovuto svoltare verso la strada che conduce a Passo di Treia, ma in mezzo alla carreggiata si è verificato l’impatto con la moto. I due in sella allo scooter sono stati sbalzati violentemente a terra nello scontro.

Subito sul posto è arrivato il personale del 118. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 50enne, ma nonostante tutti gli sforzi per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. La ragazzina invece, dopo le prime cure ricevute direttamente sul posto, è stata caricata in ambulanza e portata di corsa all’ospedale di Torrette ad Ancona; impossibile, a causa della nebbia dell’altra sera, ricorrere all’elicottero per arrivare prima nel capoluogo dorico. La ragazzina ha riportato diverse e gravi fratture alle gambe, ma per fortuna lei non è in pericolo di vita. Praticamente illeso infine il conducente della Opel Corsa.

Sul posto sono arrivati rapidamente anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e il tratto di carreggiata interessato dall’incidente, e le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Tolentino, per i rilievi di legge che consentiranno di ricostruire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità in merito a quanto accaduto. Al momento i fatti sono ancora da chiarire. Resta però il grave dolore causato dalla perdita del conducente dello scooter, di cui ieri sera non erano state ancora rese note le generalità.

La città di Tolentino è stata toccata pochi giorni fa da un altro incidente mortale. Era la sera del 22 ottobre infatti quando la 76enne Nardina Cicconi è stata investita da un’auto, mentre passeggiava con il marito lungo via Corona.