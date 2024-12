Incontri, laboratori e degustazioni. La rassegna "Evo" entra nel vivo

Taglio del nastro, ieri, per "Evo – I linguaggi della Tipicità" che ha preso il via all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti alla presenza dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini, protagonista di un evento che ha portato a Macerata tutte le novità del futuro in ambito agricolo, le opportunità per i giovani e le provvidenze finanziarie programmate dalla Regione Marche. Intanto in piazza Mazzini, oggi pomeriggio è attivo il "Magic Garden" a cura dei ragazzi dell’Istituto Agrario Garibaldi, un orto urbano con tanti laboratori. La giornata di oggi prenderà il via alle 10, con l’Università di Macerata, che alla Mozzi Borgetti presenterà "Parole di ieri, parole di oggi: prove di un dialogo oltre l’odio", con la partecipazione di Rosy Russo. Alle 15, agli Antichi Forni, l’Ordine dei Giornalisti delle Marche proporrà l’incontro "Quando le parole incidono sulla realtà", con la giornalista e scrittrice Asmae Dachan e il conduttore del Tg2 Luca Moriconi. I linguaggi dell’età saranno protagonisti alle 16 di "Cibo e invecchiamento sano: anche le parole contano", promosso da Unimc alla Mozzi Borgetti. Alle 18.30 agli Antichi Forni sarà di scena Marialaura De Vitis per l’incontro "Women is Life". Stessa ora, alla Mozzi Borgetti, Cna presenta"Tecnologie e applicazioni che rivoluzionano il modo di promuovere un’impresa", con Flavio Corradini di Unicam. Iniziano anche le serate-degustazione nei locali aderenti al circuito "Evo di Natale" che continueranno fino al 22 dicembre. Info: www.tipicita.it.