Incontro con Riccardo Cucchi nel ricordo di Graziano Colotti

Il giornalista Riccardo Cucchi è stato protagonista della serata organizzata dagli "Amici di Graziano" per ricordare Graziano Colotti. L’incontro si è svolto nella sede dell’Anffas e ha visto la partecipazione non solo di molti tra coloro che avevano incontrato Graziano, nei loro percorsi calcistici e non, ma anche dei ragazzi delle giovanili della Maceratese e di alcune giovani calciatrici della Maceratese Calcio Femminile, oltre alla presenza della famiglia di Colotti. Presentando il suo libro "Un altro calcio è ancora possibile", proprio in questi giorni inserito nella sestina dei finalisti del Premio Bancarella Sport 2024, Cucchi ha proposto un’analisi critica di certi aspetti dello sport attuale e, in particolare, di un calcio che sta perdendo la sua connotazione originaria per diventare definitivamente uno "spettacolo". Stimolato dalle domande dei presenti, Cucchi ha poi parlato un po’ della sua carriera di radiocronista, raccontando ad esempio dell’esame sostenuto, giovanissimo, in Rai di fronte a Sergio Zavoli o degli anni vissuti a "Tutto il calcio minuto per minuto", in compagnia di Ameri e Ciotti, fino a ricordare le profonde emozioni provate nel corso della radiocronaca della vittoria italiana ai campionati del mondo del 2006, o quelle, particolarissime, per lo scudetto della Lazio.

re. ma.