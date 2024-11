Incontro sul tema della bellezza con Rondoni e Canullo

Oggi alle 15 all’asilo Ricci l’Università di Macerata organizza un incontro con il poeta e traduttore Davide Rondoni (nella foto) e la filosofa Carla Canullo. L’incontro si svolge nell’arco del ciclo "Dalle differenze nasce l’armonia più bella", sul tema della bellezza, organizzato dal dipartimento di Studi umanistici e dalla scuola civica di Musica Stefano Scodanibbio e che ha il coordinamento delle docenti Arianna Fermani e Antonella Nardi. La partecipazione è libera, non occorre prenotazione. L’incontro vedrà gli interventi di Rondoni dal titolo "Rispondimi bellezza" e della filosofa Carla Canullo con "Parola ferita e poiesis della vita". L’evento sarà aperto da un breve omaggio musicale proposto dal coro dell’Università di Macerata diretto da Adamo Angeletti. Rondoni – con i suoi libri di poesia – ha vinto importanti premi ed è tradotto in molte lingue. Carla Canullo insegna filosofia della religione all’Università di Macerata, dove è anche titolare della cattedra di Ermeneutica interculturale. È stata visiting professor e visiting scholar in Università europee ed extraeuropee.

l. f.