Incubo Civitanovese, ribaltone del Chieti

CIVITANOVESE

2

CHIETI

3

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 6.5; Franco 5.5 (23’st Rizzo 5.5), Diop 6, Passalacqua 6.5, Cosignani 6; Buonavoglia 6.5 (20’st Domizi 5.5), Capece 5.5, Visciano 6, Macarof 6 (35’st Ruggeri sv.); Bevilacqua 7 (27’st Brunet sv.), Padovani 5 (1’st Spagna 5.5). A disp. Massenz, Giandomenico, Tassi, Esposito. All. Alfonsi 5.5.

CHIETI (4-3-3): Servalli 5, Della Quercia 6, Schiavino 5.5 (15’st Caiazza 6), Sini 5.5, Guerriero 6; Casciano 6 (20’st Cordova 6), Di Paolantonio 6 (15’st Donsah 6.5), Forgione 6 (27’st Didio 6); Ceccarelli 6.5 (42’st Balic sv.), Fall 7, Tourè 6.5. A disp. Manzari, Di Matteo, Oddo, Valentini. All. Ignoffo 6.

Arbitro: Aronne di Roma 1. 6.

Reti: 2’pt Buonavoglia, 22’pt Bevilacqua, 30’pt Fall, 35’st Ceccarelli, 38’st Tourè.

Note: Spettatori 1.300 di cui 400 ospiti. Ammoniti Passalacqua, Franco, Bevilacqua, Guerriero. Ang 2-6. Rec 1’pt e 5’st.

Dal sogno di un brillante successo all’incubo del ko. Contro il Chieti, la Civitanovese passa dal doppio vantaggio a subire tre reti consecutive. Fatali, per l’undici di Alfonsi, i troppi spazi liberi nelle retrovie ed un secondo condotto a fari spenti. A ciò si aggiunga la qualità dell’attacco teatino ed ecco servita la sesta sconfitta stagionale.

Pronti, via e i rossoblù sbloccano il parziale con Buonavoglia, bravo a sfruttare un’indecisione del portiere ospite. L’inizio è straripante per la formazione di casa e dopo appena tre minuti Padovani sciupa l’occasione del raddoppio colpendo la traversa. Sempre l’ex Fano anticipa Sini e si lancia a tu per tu con Servalli, ma qui l’estremo difensore respinge (14’). La risposta neroverde arriva al 20’, Petrucci si oppone a Fall. La Civitanovese però sembra indiavolata e al 22’ Bevilacqua indovina il diagonale del momentaneo 2-0. Al 30’, i locali lasciano Fall libero in area e il centravanti accorcia le distanze. Da qui all’intervallo, solo i salvataggi di Passalacqua (su Ceccarelli al 38’) e le parate di Petrucci evitano il pari. Il portiere dice no rispettivamente a Ceccarelli, Tourè e Della Quercia. Nella ripresa Alfonsi inserisce Spagna e Domizi, ma i cambi non sortiscono l’effetto sperato. Si intravede solo il Chieti, che prima colpisce un palo con Forgione, poi passa all’1-2 grazie al tiro a giro di Ceccarelli (35’) e al rasoterra preciso di Tourè (38’). Rossoblù ancora penultimi in classifica.

Francesco Rossetti