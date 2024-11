"Intervalliva, chiederemo una modifica"

L’azienda Talamonti e l’intervalliva, le case popolari di via Proietti e i soldi per le manifestazioni al centro della prima parte del consiglio comunale di Tolentino, ieri pomeriggio.

La seduta si è aperta con Monica Scalzini e Laura Fermanelli, proclamate cavaliere dell’ordine della Repubblica per l’impegno in Croce Rossa l’una e nell’ambito bandistico e l’attività didattica l’altra. Il sindaco Mauro Sclavi ha poi annunciato che è stata ripristinata la recinzione dell’hotel Marche, e ha ricordato che Tolentino è nel cratere dell’alluvione per il risarcimento danni.

In risposta alla mozione del consigliere Pd Luca Cesini, il sindaco ha espresso la volontà di "un incontro pubblico" sull’intervalliva Tolentino-San Severino. "Vogliamo che l’opera sia realizzata e che non danneggi o che crei meno disagio possibile alle tre attività, tra cui Talamonti – ha detto Sclavi –. Ribadisco la mia fermezza nell’aiutare a portare le proposte sui tavoli di Regione e Quadrilatero. Siamo al fianco delle attività e speriamo sia consentita la variazione, ma dobbiamo relazionarci con ingegneri, norme, rilievi e un’opera di rilievo nazionale".

Sugli alloggi di via Proietti, inagibili dal terremoto, l’assessore Flavia Giombetti, in risposta all’interrogazione del consigliere Fd’I Francesco Colosi ha spiegato: "I fondi erano stati stanziati nel 2017 ma l’Erap ha presentato il progetto nel 2023. Da 9,6 milioni si è passati a 14,7. La differenza dovrà essere autorizzata dagli enti, per l’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione. Ma l’autorizzazione a oggi non è arrivata. Sono trascorsi otto anni dal sisma e, come minimo, queste persone dovranno aspettare altri sei-sette anni per rientrare. Qualsiasi possibilità abbiamo per risparmiare soldi pubblici e far tornare le persone a casa la attueremo; innanzitutto ne parleremo con i diretti interessati, poi valuteremo le decisioni da prendere. Per ora non ho ricevuto risposta dalla struttura commissariale sullo stanziamento di 5,1 milioni. Convocheremo tavoli con Erap e commissario". Giombetti non si è sbottonata sull’intenzione di ricostruire o meno le abitazioni.

L’assessore al turismo Diego Aloisi ha risposto poi alla consigliera Fd’I Silvia Luconi: "A differenza delle precedenti amministrazioni, abbiamo ampliato le collaborazioni con le associazioni. Non solo Pro loco Tct (e ha ricordato gli alti contributi a essa versati, 170mila euro nel 2019, 153mila nel 2020, 198mila nel 2021). Da inizio anno al 20 ottobre ammontano a 191mila euro le spese per le manifestazioni: 165mila di soldi comunali, il resto da sponsor. Un numero congruo per la mole di eventi".

Lucia Gentili