Investito da un’auto a Sforzacosta. Ragazzino soccorso dall’eliambulanza

Un ragazzino di dodici anni è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Salesi di Ancona, dopo essere stato investito da un’auto a Sforzacosta, frazione di Macerata. L’incidente è accaduto attorno alle 15.50 di ieri in via Nazionale, non lontano dalla farmacia Paccacerqua. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, subito intervenuta sul luogo dell’incidente, il dodicenne è stato travolto da una Fiat Bravo condotta da un sessantenne, che viaggiava in direzione di Tolentino.

Lo scontro si è verificato nei pressi di un attraversamento pedonale: sono in corso gli accertamenti della polizia municipale per chiarire se il ragazzino stesse pedalando in direzione Tolentino o se stesse attraversando la strada. In ogni caso, dopo l’incidente l’automobilista si è fermato per sincerarsi delle condizioni del dodicenne e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Dopo le prime cure sul posto da parte del personale del 118 di Macerata, arrivato con un’ambulanza, il ragazzino è stato caricato sull’eliambulanza e portato all’ospedale Salesi di Ancona per ulteriori accertamenti. Il dodicenne è sempre rimasto cosciente e, dopo il grande spavento iniziale, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Ma vista la dinamica dell’incidente e l’età del ferito, i medici hanno preferito portarlo ad Ancona per prudenza.

re. ma.