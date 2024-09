Ircer, Ficara Pigini è il nuovo presidente

È Riccardo Ficara Pigini il presidente del nuovo cda della Fondazione Ircer che in città gestisce i servizi residenziali per anziani (70 posti di struttura protetta e circa 20 mini alloggi per autosufficienti). Laureato in Scienze storiche nel novembre 2019 all’Università di Trento e Verona, Ficara Pigini, 30 anni, presidente dell’associazione "Iustissima Civitas" e della Consulta comunale della cultura, lavora all’ufficio stampa e pubbliche relazioni del Pigini Group e alle ultime amministrative si era candidato con Fratelli d’Italia, di cui è stato tra i fondatori del circolo cittadino nel 2018. Suo vice sarà Orazio Coppe, assistente sociale, impegnato nei servizi sociali e nella cura degli anziani, mentre l’imprenditrice Paola Virgili guiderà il centro sociale interno agli Ircer. Il cda dell’ente, infine, ha delegato il consigliere Alessio Bonifazi, perito agrario, a rappresentare la fondazione all’interno della cooperativa Terra e Vita. "Sono onorato della fiducia accordatami dai colleghi consiglieri e sono molto soddisfatto della squadra costruita dal sindaco Emanuele Pepa", ha commentato il presidente Ficara Pigini. "Ognuno, con la sua sensibilità e competenza, contribuirà a dare slancio all’attività della fondazione nell’interesse dei nostri ospiti e dei loro familiari. Dobbiamo rilanciare verso l’esterno la nostra attività, migliorare il servizio dove possibile e aumentare i posti per rispondere alle esigenze di tante famiglie recanatesi che hanno bisogno". Come si ricorderà fra i punti qualificanti del programma della coalizione del sindaco Pepa c’era proprio l’impegno all’aumento dei posti residenziali per anziani con l’ambizioso progetto di recuperare allo scopo anche l’immobile dell’ex convento delle Clarisse a Castelnuovo, di proprietà dell’Ente, che oggi si trova in un grave stato di degrado. Il nuovo presidente ha avuto anche parole di ringraziamento per il vecchio cda: "Ringrazio il presidente uscente Giacomo Camilletti per la disponibilità mostrata sin da subito nei nostri confronti e sono certo che instaureremo un rapporto positivo con tutto il personale". Prendendo spunto dalla disponibilità del sindaco Pepa a ricevere il pubblico il sabato mattina, anche il presidente e alcuni consiglieri della fondazione hanno deciso che saranno a disposizione tutti i sabati mattina, dal 14 settembre, per incontrare (su prenotazione via mail a segreteria@ircerassuntarecanati.it o WhatsApp al 3382460677) familiari o chiunque abbia necessità di un confronto con gli amministratori dell’ente.