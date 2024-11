"La banda si racconta" a Belforte. Taglio del nastro all’ex oratorio per la mostra di strumenti d’epoca

Inaugurata all’ex oratorio di via Leopardi la mostra "La banda si racconta" dedicata ai 142 anni del corpo bandistico di Belforte del Chienti. Strumenti storici, foto d’epoca, articoli di giornale, spartiti originali e vecchie divise raccontano il profondo legame con le tradizioni. Un’idea che arriva dalla dedizione della presidentessa della banda, Renata Tiberi, prima donna ad aver suonato nel gruppo e prima guida donna della realtà belfortese. "L’idea è nata dal recupero degli strumenti storici appartenuti alla banda – ha detto Tiberi – che erano custoditi nell’ex scuola media. Ho pensato che una mostra avrebbe potuto valorizzarli. C’è addirittura uno strumento che vanta un secolo di vita". La banda guarda anche al futuro: "Facciamo formazione per tutte le età – conclude la presidentessa – un modo per tramandare questa passione". Al taglio del nastro anche Orfeo Borgani, titolare della ditta di strumenti musicali a cui appartiene la maggior parte dei manufatti della mostra, il sindaco Alessio Vita e il consigliere comunale Elio Carfagna, che è stato presidente della banda per 42 anni. La mostra resterà aperta ogni sabato e domenica fino al 15 dicembre, dalle 17 alle 19. Nella giornata conclusiva dell’allestimento, domenica 15 dicembre alle 17, nella chiesa di Sant’Eustachio si terrà il concerto di Natale della banda.