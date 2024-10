La capolista Recanati va a Senigallia: "Un avversario aggressivo ed esperto"

"Senigallia è storicamente un campo difficile che non frequentiamo da anni, avendo loro militato nella categoria superiore". Marco Tarducci, gm della Svethia Recanati, parla della sfida di domani alle 18 quando i leopardiani, in testa del campionato di B interregionale di basket, avendo vinto le prime tre gare, faranno visita a un Senigallia partito con il freno tirato avendo 2 punti. "Ci attende – spiega – una sfida contro una formazione ben costruita, solida, aggressiva e con giocatori esperti". La squadra di casa cercherà di rifarsi dalla sconfitta con la Virtus Civitanova nel turno infrasettimanale. "Ci attende un compito difficile, noi dovremo continuare a proporre la pallacanestro finora mostrata e non perdere quella serenità così come ci è successo a casa del Loreto Pesaro quando abbiamo attraversato un periodo difficile senza disunirci ma rimanendo attaccati alla partita". L’ottima partenza ha mantenuto vivo l’interesse e l’entusiasmo dello scorso anno. "In effetti – conviene Tarducci – in casa abbiamo visti visi di chi non frequentava il palas, possiamo contare su un gruppo di tifosi che sono al nostro fianco seguendo la squadra negli allenamenti e nelle gare in trasferta".