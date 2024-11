"La casa si cura", esperti a confronto con Adiconsum

"Abbiamo approfondito insieme a esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni, di organizzazioni sindacali, delle associazioni e di aziende del territorio il tema dell’infrastruttura elettrica nelle abitazioni e del suo ruolo fondamentale non solo quando si parla di comfort e sicurezza, ma anche per il suo impatto sul risparmio energetico e sulla sostenibilità ambientale". Così Alessandra Fioravanti, referente per le Marche di Adiconsum Cisl, dopo il convegno "La casa si cura" che si è svolto a Macerata. "La popolazione invecchia, così anche il patrimonio edilizio che va curato e mantenuto – ha aggiunto Fioravanti (foto) –. È una questione che riguarda anche le nuove costruzioni che devono essere pensate considerando anche il fatto che, in tempi come quelli attuali di smart working, vi passiamo la maggior parte della nostra vita e dobbiamo porci, tra gli altri anche i temi della sicurezza e della sostenibilità ambientale. C’è ancora poca informazione e gli utenti sono poco consapevoli dell’importanza che ha l’impianto elettrico all’interno delle abitazioni, non solo in termini di efficienza ma anche della sicurezza. In questo contesto storico caratterizzato da eventi come il cambiamento climatico e la crescente domanda di energia dobbiamo ripensare il modo in cui costruiamo e interagiamo con le nostre abitazioni".