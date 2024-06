La città alta diventa "Borgo Magico"

Magia, fuoco, teatro, gonfiabili e animazione. Questa sera dalle 19, sotto la direzione artistica di Joel Giustozzi, torna nella Città Alta "Borgo Magico", l’evento organizzato dalla Pro loco di Civitanova Alta con il Comune. Tanti gli artisti che trasformeranno il borgo in un ambiente incantato, offrendo spettacoli straordinari per adulti e bambini. Nove le postazioni tra le vie del borgo e nella piazza principale. Prima postazione in via Corridoni con un doppio spettacolo: "Ups" con giocolieri, comici ed equilibristi e "Paradosso" con bolle, fuoco e scintille, una straordinaria fusione di arte, scienza e intrattenimento con la quale l’artista dimostrerà al pubblico che la conoscenza scientifica può essere non solo educativa, ma anche divertente e coinvolgente. In via Roma "La strada dei Supereroi", in piazza della Libertà "Astro Led Show", in via Duca d’Aosta lo spettacolo "Vertical". Sempre in piazza della Libertà "Doc" con magia, equilibrismo e sfere, i "Circensi" e la Scuola di Hogwarts con il nuovo spettacolo di Harry Potter, uno show interattivo con magie e incantesimi basati sulla saga del mago più famoso tra grandi e piccini. In vicolo Sant’Agostino "Robot Led Performance". Via dei Sediari si vestirà un po’ da sera. In piazza della Vittoria "Eterna" e infine, alle 23.30 in via Corridoni, "Astro Leo Show", lo spettacolo che chiuderà l’evento. Saranno disponibili gonfiabili per i bambini. Si potrà cenare nello stand a cura della Pro Loco di Civitanova Alta o per le vie nelle varie attività commerciali. Disponibili il parcheggio del cimitero di Civitanova Alta e il parcheggio dell’istituto Corridoni, collegati al centro da un bus navetta gratuito dalle 19:30 all’una.