La Città Alta fa il pieno di turisti con i presepi

Grande successo per la terza edizione di "Civitanova alta-La città dei presepi". Secondo le stime della Pro loco della città alta che curava l’iniziativa, sono stati quasi 40mila i visitatori che dall’8 dicembre al 12 gennaio hanno girato tra i sei ambienti che ospitavano i manufatti. I presepi erano esposti all’auditorium di Sant’Agostino, allo spazio multimediale San Francesco, ai locali dell’ex tribunale, all’ex liceo classico quindi all’ex pescheria e a casa della famiglia Broglia. Ne erano oltre 300, molti azionati meccanicamente creando effetti magici. Gli artisti coinvolti, circa 35, sono poi stati ringraziati dall’associazione con una targa e un omaggio in una cerimonia cui hanno partecipato il sindaco Fabrizio Ciarapica e vari amministratori. "Come Pro loco – spiega il presidente dell’associazione, Aldo Foresi – siamo molto soddisfatti. Non può che far piacere ricevere dai 30mila ai 40mila visitatori in un mese, con gente venuta da varie regioni italiane. Poi le tante scuole civitanovesi, dalle elementari alle superiori. Ringrazio tutti i volontari che hanno lavorato e in particolare la famiglia Broglia per essersi, ancora una volta, adoperata nella selezione dei presepisti e nell’allestimento del personale presepe". Domenica la Pro loco di Civitanova alta organizza la benedizione degli animali in onore di Sant’Antonio Abate. I cittadini sono invitati a partecipare con animali al seguito. Appuntamento alle 9.30 a San Savino per la messa, poi la benedizione.

f. r.