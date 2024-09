"La cittadella sanitaria pronta per ottobre"

Procedono i lavori alla cittadella sanitaria di Tolentino, in via Cristoforo Colombo, dove un tempo si trovava l’area container. In quegli spazi andranno reparti e servizi, per consentire la demolizione e la ricostruzione dell’ospedale San Salvatore.

Le strutture sono state posizionate e ora devono essere installati gli infissi. "La consegna dell’opera, una volta effettuati i traslochi, dovrebbe avvenire tra fine settembre e inizio ottobre, salvo imprevisti" spiega la dottoressa Giovanna Faccenda, direttrice del settore Territorio. "Il trasloco di una struttura sanitaria è un momento molto delicato e impattante – dice il sindaco Mauro Sclavi –, soprattutto perché rappresenta l’inizio di interventi importanti per la città. Come amministrazione siamo contenti che i lavori per il costruendo nuovo ospedale stiano procedendo e il trasferimento temporaneo dei servizi alla cittadella sanitaria è un passo cruciale. Abbiamo lavorato in queste settimane affinché il trasloco comporti il minor disagio possibile per i cittadini. Vogliamo quindi ringraziare l’Ast e la dottoressa Faccenda per la proficua collaborazione e il confronto, che hanno permesso questo risultato tenendo in considerazione le nostre preoccupazioni per servizi così fondamentali per i cittadini".

"La componente sanitaria della nostra amministrazione sa bene quanto sia delicata tale fase e quanto complesso sia il trasloco di tanti servizi e ambulatori specialistici – aggiunge l’assessore con delega a politiche sociali e salute Elena Lucaroni –, per questo motivo ci siamo adoperati in collaborazione con l’Ast per limitare l’interruzione dei servizi, ma anche per agevolare tutto il personale medico e infermieristico che si adopererà, ognuno per le proprie competenze e i propri ruoli, per mantenere i servizi attivi durante questa fase. La dottoressa Faccenda ci ha rassicurato inoltre che il punto prelievi con il punto di primo intervento non subiranno interruzioni nemmeno per un giorno, mentre per le prestazioni che, per esigenze tecniche, non potranno proseguire durante il trasloco, sarà trovata una soluzione solo temporanea di pochi giorni in altre sedi".

Inizialmente, al consiglio comunale aperto del 15 maggio scorso, l’Ast aveva previsto che l’allestimento della cittadella avvenisse per fine luglio. A fine marzo sono stati consegnati i lavori per l’ospedale vero e proprio, finanziato dalla Regione con 29 milioni di euro; dovrebbe essere pronto entro due anni.

