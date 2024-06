La Civitanovese Biliardi al top. Tanti successi e corsi per i giovani

La Civitanova Biliardi in prima linea per trasmettere ai giovani la passione per questo sport. Tante le iniziative e le partecipazioni a gare di livello nazionale. La Civitanova biliardi è una associazione sportiva dilettantistica, iscritta alla Fisbb (Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling), riconosciuta dal Coni. Partecipa con più di cinque squadre ai diversi campionati provinciali e regionali di boccette e organizza gare di biliardo specialità boccette interregionali/nazionali e campionati italiani, ai quali partecipano atleti provenienti da tutta Italia. La struttura che usa è stata modernizzata con l’introduzione di un sistema di areazione e di telecamere per trasmettere gli incontri in tutta Italia. Ha sede al Tiro a volo Cluana. Tra i diversi programmi attuati dalla Civitanova biliardi, c’è la cooperazione con gli istituti scolastici per la divulgazione sul territorio delle discipline Fisbb, con attività agonistica sportiva, corsi e seminari che coinvolgono atleti juniores, studenti e docenti. Anche quest’anno, dopo i corsi tenuti nella sede, ai campionati italiani studenteschi che ogni anno si svolgono a Cervia, la regione è stata rappresentata dagli studenti del liceo Da Vinci di Civitanova, accompagnati dagli istruttori federali del sopradetto Csb e dalla professoressa Fabia Mariani. Questa iniziativa è stata ricordata nella sede dell’associazione.