La Civitanovese riparte da capitan Visciano

Ivan Visciano e la Civitanovese di nuovo insieme. Una notizia che era nell’aria, ma da fonti societarie arriva la conferma della permanenza in rossoblù del capitano. Sarà dunque la quinta stagione in cui il mediano, classe 1987, indosserà la casacca della Civitanovese, dopo esservi approdato nella stagione 2020-2021, per poi avere una parentesi di qualche mese con il Valdichienti Ponte e tornare prontamente nella città costiera, dove ora potrà scrivere una bella pagina di storia. D’altronde, non sono molti i giocatori nella storia recente del club ad avervi trascorso così tante annate consecutive. Tra questi, si può annoverare Fabio Leopardi, in rossoblù dal 2005 al 2010, Daniele Ferretti, dal 2005 al 2009, e i fratelli Andrea e Luca Diamanti, che hanno totalizzato rispettivamente 7 e 9 anni con la compagine rivierasca, tra addii e graditi ritorni, lasciando impronte indelebili. Torniamo all’attualità. Dopo aver ingaggiato Nicolò Capodaglio (classe 2005) e Ismaila Diop (nato nel 1999), aver interrotto il rapporto con Andrea Testa e Diego Ballanti e ribadito la fiducia in Marco Passalacqua ed Ivan Visciano, la dirigenza è a lavoro per far sì che restino in rosa altri protagonisti della passata stagione, vittoriosi del campionato di Eccellenza. A quanto pare, anche altri giocatori sarebbero stati confermati, ma dalle parti del Polisportivo non si azzardano nomi, rimandando gli annunci ai prossimi giorni.

Sensazioni positive per quanto riguarda diversi profili. Su tutti, Federico Ruggeri e Kevin Buonavoglia. Si tratta di elementi preziosi per il team: Ruggeri è in grado di giocare a tutto campo, con abilità tanto offensive quanto difensive; Buonavoglia è l’esterno d’attacco protagonista dell’ultima parte del torneo, quando ha firmato la tripletta di Tolentino. L’atleta è legato al tecnico Alfonsi e ha già calcato i campi della serie D, dunque ci sarebbero i giusti indizi per vederli ancora in squadra. Probabili conferme anche per Jacopo Domizi e Stefano Spagna, mentre possibili partenti sono il terzino Lorenzo Pasqualini, l’attaccante Ramiro Brunet e il centrale Andrea De Vito, anche se non è detta l’ultima parola. In conclusione, parlando dell’altro capitano, Michele Paolucci, il futuro da dirigente resta un’ipotesi plausibile, ma non ancora concretizzata. Quanto agli acquisti, il direttore generale Claudio Cicchi, sabato, ha chiarito che le trattative sono ai dettagli per quanto riguarda 3 fuori quota e in via di definizione per diversi under, senza tuttavia sbilanciarsi sui nomi. Sembra quindi giunto a buon punto il lavoro di costruzione della rosa che affronterà la quarta serie.

Francesco Rossetti