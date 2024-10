La Civitanovese vuole espugnare Avezzano. L’analisi di Cicchi: "Serve più incisività"

A giugno il suo approdo all’Avezzano era a un passo dal concretizzarsi, domani il fantasista della Civitanovese Vittorio Esposito ritroverà i marsicani contro e per lui potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto con la maglia rossoblù. Prelevato dal club rivierasco la scorsa settimana, il classe 1988 è subentrato nel corso della ripresa contro il Notaresco facendosi apprezzare dai suoi nuovi tifosi, ma allo stadio dei Marsi di Avezzano la partenza dal primo minuto è cosa assai probabile. Per l’occasione, il match è in programma alle 15, adriatici in campo senza l’attaccante Stefano Spagna che sconterà la prima delle 7 giornate inflitte dal giudice sportivo; dalla squalifica torneranno invece il tecnico Sante Alfonsi e il terzino destro Valentin Franco, per quest’ultimo si profila un ballottaggio con Christian Rizzo. Nelle retrovie disponibile anche l’alternativa Alessandro Abbenante, classe 2004 fresco di tesseramento, mentre in mediana torna Jacopo Domizi, lasciato in panchina nel turno precedente per un lieve fastidio.

La Civitanovese ha conquistato un solo punto in classifica nell’arco di tre giornate, nel complesso di una sola rete su 4 partite, per giunta su rigore, e incassate 7, di cui 4 su palla inattiva. "Sinora – dice il ds Claudio Cicchi – non abbiamo raccolto quanto meritavamo, tuttavia nessuna squadra ci ha messo sotto, a parte L’Aquila nel secondo tempo, che però si è procurata il rigore. Per il resto abbiamo sempre giocato alla pari. Ai giocatori ripeto che per vincere bisogna tirare in porta, forse ci è mancato questo mentre in altri reparti siamo andati bene. Chiedo più incisività sotto porta".

Parlando degli avversari, la situazione è addirittura più negativa in termini di classifica: i biancoverdi restano appaiati allo 0, con 4 sconfitte, 8 reti incassate e 2 realizzate. Nei primi tre turni, la panchina marsicana era guidata da Mirko Pagliarini, nell’ultimo ha fatto ingresso il neo tecnico Sandro Pochesci. L’unico marcatore degli abruzzesi è il 2006 Flavio Ferrari, ma occhio agli esperti Litteri, Tonelli e Vantaggiato. Anche qui non dovrebbero esserci particolari defezioni, eccetto il difensore Manuel Ferrani. "Massimo rispetto per l’Avezzano – conclude Cicchi –, è una squadra costruita per i playoff. Sono forti ed equilibrati in tutti i reparti, ma sfortunati". Arbitrerà l’incontro Giosuè Ambrosino della sezione di Torre Del Greco, assistito da Vincenzo Tallarico (Ercolano) e Simone Graziano (Termoli).

