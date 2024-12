La corsa dei prezzi, Macerata seconda in Italia

Dopo Bolzano, insieme a Roma, Genova e Siracusa, Macerata è la seconda città d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. A novembre Macerata ha registrato un’inflazione del 2% (Bolzano 2,1%), un valore che si traduce in una maggior spesa aggiuntiva annua di 403 euro per una famiglia media maceratese. Rispetto a ottobre c’è un deciso peggioramento: eravamo, infatti, al terzo posto con un indice dell’1,6%. E quanto rileva l’Unione nazionale consumatori, che ha elaborato i dati Istat che monitora 78 città. Sono numeri che trovano riscontro anche nella valutazione dell’andamento annuale nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 ore e che confermano come, da oltre un anno a questa parte, a Macerata i prezzi crescono più che altrove, collocandoci stabilmente da diversi mesi su un non invidiabile podio. Si tenga presente che il 2% di Macerata è ben superiore alla media regionale (1,3%), nazionale (1,3), e ancor più ai valori delle altre due città marchigiane monitorate: Ascoli, +1,1% (maggior spesa aggiuntiva di 222 euro) e Ancona +0,9 % (maggior spesa annua aggiuntiva di 197 euro), tra le più virtuose. Anche questa volta, da una prima analisi, i rincari maggiori riguardano il carrello della spesa, anche se incide in modo crescente la spesa sanitaria (una quota significativa di persone, per accedere a determinate prestazioni in tempi decenti, è costretta a pagarle, sia nel pubblico che – più spesso – nel privato). È tra gli scaffali dei supermercati, nei negozi di alimentari o nei banchi del mercato, però, che da alcuni anni a questa parte c’è una continua crescita dei prezzi. "In testa alla graduatoria – evidenzia l’Unione nazionale consumatori – Bolzano dove l’inflazione tendenziale pari a +2,1%, la più alta d’Italia, si traduce anche nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente a 608 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento per Roma, che risente evidentemente dell’effetto Giubileo e che, avendo la seconda inflazione più elevata del Paese ex aequo con Genova, Siracusa e Macerata, +2%, ha pure il secondo maggiore incremento di spesa annuo, pari a 518 euro a famiglia.

f. v.